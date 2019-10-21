FOTO: Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif Naik Motor Menuju Lokasi Pelantikan

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif memilih naik motor bersama rombongan ojek online menuju kantor DPRD Sulsel

FOTO: Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif Naik Motor Menuju Lokasi Pelantikan
abdiwan/tribun-timur.com
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif memilih naik motor bersama rombongan ojek online menuju kantor DPRD Sulsel, Senin (21/10). Sekretaris DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan tersebut disumpah sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024 bersama Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sulsel dan Darmawangsyah Muin, Ni’matullah, Muzayyin Arif juga Wakil Ketua 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif memilih naik motor bersama rombongan ojek online menuju kantor DPRD Sulsel, Senin (21/10). Sekretaris DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan tersebut disumpah sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024 bersama Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sulsel dan Darmawangsyah Muin, Ni’matullah, Muzayyin Arif juga Wakil Ketua. tribun timur/muhammad abdiwan

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Makassar
DPRD Sulsel
Syaharuddin Alrif
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Ansar
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