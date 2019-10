Alasan Nikita Mirzani Tak Pernah Pasang Foto Orang Tua di Rumah, Ingat Sering Lakuin Ini di Genteng

Nikita Mirzani memiliki rumah mewah miliaran rupiah.

Bahkan ubinnya pun seharga Rp 700 juta.



Ketika ditanya soal harga barang-barang di rumahnya, Nikita Mirzani juga menyebut bahwa semua perabotan di kediamannya berharga fantastis.



Namun di balik semua kemewahan yang dimilikinya, jiwa Nikita Mirzani seakan kosong.



Ibu tiga anak ini teringat akan kedua orangtuanya yang sudah tiada.



Ya, setelah sekian lama, Nikita Mirzani blak-blakan bicara siapa identitas kedua orangtuanya.

Tidak ada yang menduga, orangtua Nikita Mirzani ternyata bukanlah sosok sembarangan.



"Niki happy sekarang, kalau mama Niki masih ada mungkin akan memiliki sakit yang berkepanjangan.



Mama kan sakit kanker rahim," ucapnya.



Nikita Mirzani lantas membongkar soal sosok sang mama di matanya.



"Mama Niki hobinya mengumpulkan emas.



Dia pakai gelang banyak, kalungnya banyak.



Niki pengen kalau mama masih ada, kayaknya emasnya makin banyak," ucapnya lagi sambil tersenyum.



"Kayaknya mama sudah tahu kalau dirinya tidak akan bertahan lama, semua emasnya itu dikasih ke Niki.



Dan semua emasnya itu masih Niki simpan," ungkap Nikita Mirzani senyum sedih.



Kemudian, Nikita Mirzani mengungkapkan kenangan manis lainnya bersama mendiang mama.



Nikita Mirzani menggebu-gebu ceritakan bahwa hubungannya dengan sang mama ini seperti adik kakak.



"Kita itu seperti adik kakak, bukan kayak ibu dan anak," ungkapnya.



Diceritakannya, sang mama dan dirinya ini memiliki kebiasaan yang sama yakni merokok.



Namun kebiasaan tersebut tak diketahui oleh sang ayah.



Maka dari itu, Nikita Mirzani dan sang mama kerap merokok diam-diam.



Begitu hampir ketahuan sang ayah, langsung Nikita Mirzani dan mamanya bergegas untuk menyingkirkan bau rokok.

"Niki kan ngerokok, mama ngerokok, papa gak tahu.

Jadi kalau kita ngerokok itu di atas genteng.Ngelihat papa datang mobilnya dilihat dari depan gang, kita langsung turun, bersih-bersih segala macam biar gak bau rokok," imbuhnya.Tiba-tiba air mata jatuh dari mata Nikita Mirzani."Kalau ngomongin mama itu aduh, gak tahu deh.. sedih aja," ucap Nikita Mirzani terbata-bata yang berusaha menahan tangisnya."Lanjut," ucap Nikita Mirzani masih sedih."Iya sih, belum lihat kamu punya 3 anak, how happy she is," ucap Alvin Adam."Pasti, karena itu yang mama papa tunggu dari Niki," jawab Nikita Mirzani.Setelah kesedihan Nikita Mirzani mereda, Alvin Adam bertanya soal omongan yang belum sempat dikatakan kepada orangtua."Kamu mau ngomong apa sih sama mereka kalu mereka masih ada, atau dia bisa denger, kamu mau ngomong apa?" tanya Alvin Adam."Kalau mau ngomong apa sih banyak, yang pasti Niki kangen itu aja," ucap Nikita Mirzani.Kemudian, mantan istri Dipo Latief ini pun mengungkapkan kesedihannya jika melihat teman-temanya berkumpul bersama orangtua mereka.

