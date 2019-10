Jelang Pengumuman Menteri, Fakultas Pertanian Unhas Kumpul Pakar Pangan di The Rinra Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dipercaya menyelenggarakan beberapa kegiatan ilmiah bertaraf nasional dan internasional di The Rinra Hotel Makassar, Makassar, Senin-Rabu (21-23/10/2019).

Kegiatan tersebut adalah International Conference on Political Ecology of Food Security yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2019 dengan menghadirkan keynote speaker Prof Yoshio Kawamura (Ryokoku University, Jepang), Rektor IPB Dr Arief Satria SP MSi, Dr Peter Mc Mahon (The University of Sidney, Australia), Prof Dr Mohd Nizam AB Rahman (The National University of Malaysia), dan Prof Dr Ir M Saleh S Ali MSc (Universitas Hasanuddin).

Dalam rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Minggu (20/10/2019) siang, disebutkan, pada 22 Oktober 2019 diselenggarakan Seminar Nasional dengan tema Pengembangan Agribisnis dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Era Industri 4.0.

Seminar nasional itu akan menghadirkan pembicara, Menteri Pertanian Ir Sunarso MSi (Ketua Umum BPP PISPI), Dr Ir Suharno MADev (Ketua Umum AAI), Prof Dr Ir Hermanto Siregar MEc (Guru Besar IPB University), Dr Ir Bayu Krisnamurthi MSi (Pembina AAI) , dan Prof Dr Ir Rahim Darma MS (Guru Besar Unhas).

Ketua panitia pelaksana Dr Muh Hatta Jamil SP MSi, mengatakan, seminar nasional ini dirangkaikan dengan pelantikan Badan Pengurus Wilayah Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Sulawesi Selatan.

"Kedua kegiatan ilmiah yang bertemakan ketahanan pangan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Hari Ulang Tahun ke-9 Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) dan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI)," jelas Dr Muh Hatta.

Selanjutnya pada 23 Oktober 2019, dilaksanakan Musyawarah Nasional Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) yang diikuti oleh perwakilan anggota AAI yang terdiri dari akademisi, pemerintah dan pelaku usaha

agribisnis dari seluruh Indonesia.

Dr Muh Hatta Jamil SP MSi yang juga Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Unhas dan Ketua BPW PISPI Sulawesi Selatan berharap dengan kegiatan ini, Unhas sebagai perguruan tinggi terbesar di Kawasan Timur Indonesia dapat berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan langkah nyata terhadap ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis di Indonesia.(*)