FOTO: PT Wahana Megahputera Pameran Ceria Bersama Nissan di TSM

Dua model berpose didekat mobil Nissan yang dipajang di pameran bertajuk Ceria Bersama Nissan di Trans Studio Mall, Makassar, Jumat (18/10) . Pameran bertajuk 'Ceria Bersama Nissan' ini memajang dua unit mobil yakni All New Livina dan All New Terra. Pameran ini diselenggarakan oleh PT Wahana Megahputera selaku dealer resmi Nissan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat