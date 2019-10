VIDEO: ALSA English Competition 2019 Resmi Dibuka, Perebutkan Piala Gubernur Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sebanyak 22 tim meramaikan ALSA English Competition (AECo) 2019 resmi dibuka, Kamis (17/10/2019), bertempat di Baruga Prof Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ke-22 tim ini terdiri dari 17 untuk tingkat siswa SMA sederajat.

Serta lima tim dari berbagai kampus yang ada di Sulawesi Selatan.

Kompetisi berbahasa inggris ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Administrasi dan Umum Unhas, Andi Darwin, didampingi oleh Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Muhammad Hasrul.

Duh, Mulan Jameela Ditegur KPK Padahal Belum Sebulan di DPR, Lihat Perbuatan Istri Ahmad Dhani

Jelang Purnabakti Wapres JK, Nurdin Abdullah Sebut Tokoh Taro Ada Taro Gau

Prof Ma’ruf Hafidz Diberi Amanah Jadi Ketua Dewan Etik LLDIKTI IX Sulawesi

Selain itu turut pula disaksikan oleh Tim ahli Gubernur Sulsel yang mewakili Gubernur lantaran berhalangan hadir.

Kompetisi berbahasa inggris bakal berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hingga Minggu (20/10/2019) mendatang.

Perlombaan ini bertajuk ALSA English Competition (AECo).

ALSA atau Asian Law Students Association chapter Unhas bertindak sebagai penyelenggaran.

Tahun keenam penyelenggaraannya, ALSA Unhas

mengangkat tema" Restoring Our Tie With Nature, Raise The Victory Of Our Future”.

Tahun ini empat kategori yang diperlombakan. Yakni Debate, Speech, Storytelling, dan Battle of Brains.