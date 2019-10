PT Semen Tonasa Raih 3 Stars Konvensi Mutu APQO International ACE Awards 2019 di Bali

TRIBUNPANGKEP.COM, BUNGORO-- PT Semen Tonasa terus berprestasi dengan menyabet beberapa penghargaan bergengsi di tingkat nasional maupun internasional.

Setelah sukses di Jepang, ajang ICQCC 2019, Tim Inovasi PT Semen Tonasa kembali meraih 3 STARS yang merupakan penghargaan tertinggi, dalam ajang Quality Control Internasional di Bali mulai tanggal 14 hingga 16 Oktober 2019.

Pencapaian penghargaan tertinggi diraih pada Konvensi Internasional APQC di Bali yang dimenangkan oleh Tim Proper Hijau dan Tim Optimus Prime.

Konfrensi APQO ke 25 dan IPQC yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 19 negara Asia Pasifik.

Acara ini dibuka secara seremonial oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mewakili Menteri Tenaga Kerja RI.

Kompetisi yang juga dibuka oleh President of APQO Hernek Singh juga turut menyampaikan bahwa ajang bergensi ini dilombakan berupa GPEA, AIIA, dan ACE ke 19.

Kegiatan kerap disebut dengan kompetisi praktik terbaik internasional, sekaligus pemberian penghargaan kelas inovasi APQO 2019.

Direktur Utama PT Semen Tonasa, H Subhan mengapresiasi pencapaian karyawan Semen Tonasa yang mengikuti Konvensi Mutu Internasonal tersebut.

"Ini luar biasa, keikutsertaan APQO 2019 di Bali sebagai bentuk apresiasi dari manajemen PT Semen Tonasa dan akan memberikan dampak besar bagi perusahaan kita," ujarnya kepada Tribun Timur, Kamis (17/10/2019).

Tim APQO Bali menobatkan juara STARS kepada Proper Hijau dengan judul "Optimizing The Hezardous and Toxic Waste Utilixation Of Used Lubricant At Klink Unit 3 In Order To Support Green Proper By Reducing 80% Of Duration and Cost For 3 Months".