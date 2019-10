Anda Pemenang Undian Panen Hadiah Simpedes Jeneponto? BRI Bilang Begini

TRIBUNJENEPONTO.COM, BONTORAMBA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto, menggelar panen hadiah Simpedes.

Panen hadiah Simpedes periode 1 Maret sampai 31 Agustus ini dipusatkan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulsel, Kamis (17/10/2019) siang.

Sejumlah hadiah pada kegiatan tersebut disediakan BRI Jeneponto seperti hadiah utama satu unit mobil Daihatsu Sigra.

Dua All New Scoopy Stylish Plus, empat Beat CW Plus HML, empat Beat Pop ESP CW, lima dispenser hot cold galon bawah, empat tv led lg 43 inch, tujuh tv led lg 32 inch, enam kulkas 2 pintu, delapan kulkas satu pintu, dan sembilan mesin cuci 2 tabung.

Pantauan awak Tribun, ratusan orang padati lokasi pengundian tersebut.

Masyarakat mulai memadati sejak pukul 08.00 Wita, cuaca terik tak menyurutkan antusias warga menunggu hasil undian.

Bintang tamu Lydia D'Academy 1 dihadirkan panitia untuk menyanyikan sejumlah lagu buat menghibur para pengunjung acara panen hadian ini.

Tak hanya itu panitia juga menyiapkan sejumlah kupon undian door prize buat para pengunjung.

Soal undian hadiah utama, kepala cabang BRI Jeneponto Joko Pranowo mengatakan untuk pemenang tak dikenakan biaya apapun.

"Tidak dikenakan biaya apa pun jadi pajak hadiah undian itu ditanggung oleh bank BRI jadi nasabah tak dibebankan biaya," kata Joko Pranowo.

