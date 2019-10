Jadi Trending, Ini Lirik Lengkap Lagu I Love You 3000 II Stephanie Poetri dan Jackson Wang GOT7

Jadi Trending, Ini Lirik Lagu I Love You 3000 II Stephanie Poetri dan Jackson Wang GOT7

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira untuk para penggemar Stephanie Poetri dan member GOT7, Jackson Wang.

Pasalnya, Stephanie Poetri dan Jackson Wang baru saja merilis lagu I Love You 3000 versi terbaru.

Versi terbaru itu diberi judul I Love You 3000 II.

Stephanie Poetri dan Jackson Wang juga merilis music video I Love You 3000 II melalui kanal YouTube 88rising pada Selasa (15/10/2019).

Lagu I Love You 3000 II itu juga masuk ke dalam album Head In The Clouds II produksi label 88rising.

Duet tersebut mendapatkan sambutan yang positif dari para penggemar.

Music video I Love You 3000 II bahkan berhasil menembus trending YouTube Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, Rabu (16/10/2019) video klip tersebut telah ditonton lebih dari satu juta orang.

Bagi kamu yang penasaran dengan lagu Stephanie Poetri dan Jackson Wang - I Love You 3000 II, berikut lirik, terjemahan, music videonya.