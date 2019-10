Ahli Tarot Bongkar Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Hanya Mesra di Layar Kaca: Saya Lihat Sendiri

TRIBUN-TIMUR.COM,- Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kerap terlihat harmonis di layar kaca.

Baru-baru ini keharmonisan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dipertanyakan banyak pihak.

Hal tersebut bermula dari unggahan asisten Nia Ramadhani, Theresa Wienathan di Instastorynya.

Theresa Wienathan membagikan tangkapan layar percakapan WhatsApp temannya, yang menyebut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hanya terlihat romantis di depan kamera.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kemudian memberikan klarifikasi melalui video di kanal YouTube mereka terkait permasalahan tersebut.

Ahli tarot Marcel Wen kemudian membagikan kesaksiannya soal pasangan fenomenal itu.

Marcel Wen bahkan mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri.

Mulanya Marcel Wen mengungkap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diselimuti keberuntungan yang luar biasa, sembari menunjukkan kartu pertama yang ia ambil.

"Kartu pertama, The Well of the Year. Ada logam emas, tongkat, piala. Ini adalah kartu keberuntungan," ujar Marcel Wen, dikutip TribunJakarta.com dari

YouTube Marcel Wen, pada Senin (14/10/2019).

