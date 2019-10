Grazioso Music School Makassar Hadirkan Amelia Tionanda

Menghidupkan Dunia Musik Klasik di Makassar

Makassar kembali kedatangan tamu spesial, yaitu Amelia Tionanda, seorang pemain biola profesional yang mengenyam pendidikan musiknya di Royal Conservatory of Music di Ghent, Belgia dan memperoleh Bachelor and Master degree in Classical Music Performance.

Amelia sekarang adalah dosen di Konservatori Musik Universitas Pelita Harapan dan juga pengajar di sekolah musik Gloriamus, serta aktif bermain di beberapa orkestra profesional di Indonesia termasuk Jakarta Sinfonietta, Jakarta Concert Orchestra dan Jakarta Simfonia Orchestra.

Amelia memberikan masterclass untuk para murid biola Grazioso Music School pada tanggal 11-12 Oktober lalu. Di sesi masterclass ini, para murid diajarkan teknik bermain biola dan ilmu musik yang lebih detil.

Amelia sudah pernah mengunjungi Makassar sebelumnya atas undangan Grazioso pada tahun 2015 lalu.

Saat itu merupakan pertamakalinya acara Masterclass biola diadakan di Makassar, bahkan di Indonesia bagian tengah dan timur

Selain acara masterclass, di hari Minggu 13 Oktober, Grazioso menggelar acara Home Concert, di mana sekitar 34 orang murid biola dan cello serta para pengajar Grazioso tampil dalam format solo, duet serta ansambel.

Acara tersebut juga diramaikan oleh penampilan spesial dari Janship String Quartet, yaitu kuartet alat musik gesek profesional asal Jakarta/Yogyakarta yang beranggotakan Nonni Betania (biola), Elgar Putrandhra (biola) Galih Yoga (biola alto) dan Alexandre Nandawastu Armaputra (cello).

Seluruh penampil Home Concert Grazioso (CITIZEN REPORTER)

"Rangkaian acara ini kami adakan tentunya untuk mendorong semangat bermusik para musisi dan calon musisi", ujar Eveline Philips, pimpinan Grazioso.

"dan supaya mereka bisa terus memperdalam ilmu bermusiknya. Agar di masa depan, kualitas penampilan musik klasik di Makassar bisa terus meningkat", tambah Riz Ramadhan, pengajar biola/cello Grazioso.





