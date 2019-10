MHTC Menawarkan Lebih dari Sekadar Perawatan Medis Biasa, Simak Penjelasan CEO Sherene Azli

TRIBUN-TIMUR.COM, PENANG -- Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), mengajak media dan blogger asal Indonesia untuk berkunjung ke Georgetown, Penang mulai tanggal 13 - 16 Oktober 2019.

Peserta delegasi media dan blogger disuguhi beragam layanan wisata kesehatan bebas hambatan (seamless) dari Malaysia Healthcare.

Seperti concierge saat kedatangan, fasilitas kesehatan kelas dunia untuk berbagai kebutuhan medis, layanan kesehatan khusus pemulihan holistik dan juga pilihan hiburan malam hari menarik di kota yang tentunya semakin melengkapi pengalaman wisata.

Terutama layanan Quality Care for Your Peace of Mind yang diberikan Malaysia Healthcare.

Tiba di Penang, staf Malaysia Healthcare Concierge sudah menunggu di lounge khusus yang berada di bandara. Layanan ini juga diberikan ketika mereka kembali ke negara asal.

Selama empat hari, para peserta kemudian dibawa mengunjungi beragam fasilitas kesehatan serta bertemu dengan para spesialis terkemuka dari beberapa rumah sakit anggota dari Malaysia Healthcare.

Yaitu Penang Adventist Hospital, Gleneagles Hospital Penang, Loh Guan Lye Specialist Centre dan Island Hospital.

Para anggota delegasi melihat sendiri teknologi mutakhir yang digunakan oleh sejumlah fasilitas kesehatan terakreditasi internasional di Penang ini dalam memenuhi berbagai kebutuhan medis, seperti pemeriksaan kesehatan umum, ortopedi, kardiologi, onkologi, In-Vitro Fertilization (IVF)/ bayi tabung, neurologi, kesehatan gigi, dan perawatan estetika (seperti bedah kosmetik).

Fasilitas- fasilitas tersebut menghadirkan serangkaian penawaran layanan kelas dunia yang mudah diakses dan dengan biaya yang terjangkau.

CEO MHTC, Sherene Azli menuturkan bahwa pihaknya juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia, bahwa Malaysia Healthcare menawarkan lebih dari sekadar perawatan medis biasa.