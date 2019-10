Inilah Gejala Penyakit Meningitis: Penyakit Renggut Nyawa Olga Syahputra, Kini Diidap Ashanty

Kondisi tersebut ternyata sempat membuat Ashanty drop dan mengalami pergolakan batin.

"Pas aku sakit, aku mikir-mikir apa aku masih bisa berkarier? Karena pas sakit kan aku sempat drop," kata Ashanty seperti dikutip dari YouTube Cumicumi, Minggu (13/10/2019).

Karena meningitis pula, Ashanty bahkan sempat meminta Anang Hermansyah untuk meninggalkannya.

"Aku sempet bilang ke Mas Anang, ' udah kamu tinggalin aku aja, aku kan penyakitan dan mau mati','' ucap Ashanty

Sahabat Ririn Ekawati tersebut juga mengaku putus asa melawan penyakit Meningitis.

Namun pada akhirnya Ashanty memilih untuk pasrah kepada Tuhan soal kondisinya.

Karena keikhlasannya itu, kondisi kesehatan Ashanty justru membaik.

Anang Hermansyah dan Ashanty (Isntagram Anang Hermansyah)

Nah, apa sebenarnya penyakit Meningitis itu dan bagaimana gejalanya ?

Dilansir dari U.S Department of Health and Human Services, cdc.gov, Meningitis merupakan peradangan atau pembengkakan selaput pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang.

Pembengkakkan tersebut biasanya terjadi karena infeksi bakteri atau virus yang berasal dari cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang.