FH Unhas Gelar ALSA English Competition, Ini Kategori Lombanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kompetisi berbahasa Inggris bakal hadir di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis-Minggu (17-20/10/2019) mendatang.

Perlombaan ini bertajuk ALSA English Competition (AECo).

ALSA atau Asian Law Students Association Chapter Unhas bertindak sebagai penyelenggaran.

Peserta yang mengikuti lomba ini dibagi dalam dua kategori yakni tingkat pelajar SMA/SMK dan mahasiswa se-Sulawesi Selatan.

Mengangkat tema" Restoring Our Tie With Nature, Raise The Victory Of Our Future” .

Tahun ini empat kategori yang diperlombakan.

Yakni Debate, Speech, Storytelling, dan Battle of Brains.

"Insya Allah akan dilakukan pembukaan Kamis sekaligus langsung perlombaan," ucap panitia kegiatan, Dinda, saat dihubungi, Senin (14/10/2019).

ALSA LC Unhas merupakan salah satu organisasi wadah pengembang kemahasiswaan di lingkungan Universitas Hasanuddin.

ALSA yang terdiri dari 14 Local Chapter di Indonesia dan memiliki 16 Nasional Chapter di Negara ASEAN telah banyak berkembang memberikan kontribusi untuk banyak hal pada bidang hukum di Indonesia.