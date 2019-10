Dapat uang jajan Rp 10 Juta Tiap Bulan, Ini Profil Devano Danendra, Anak Iis Dahlia Berusia 17 Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM-Devano Danendra menjadi perbincangan warganet setelah dikabarkan mendapat uang jajan hingga Rp 10 juta perbulan dari orang tuanya.



Ya, Devano merupakan putra kandung Pedangdut Iis Dahlia.



Iis Dahlia adalah penyanyi dangdut yang populer di Indonesia dari masa ke masa.



Kini namanya semakin dikenal publik setelah mengeluarkan sejumlah single.



Ia juga dikenal publik karena kerap muncul televisi.



Terutama Devano Danendra yang juga menjadi idola pada kaum hawa dan terjun ke dunia tarik suara.



Iis Dahlia mengungkapkan sang putra yang baru berusia 17 tahun ternyata sangatlah boros hingga hanya diberi uang saku 10 juta perbulan.



Seperti apa sosok Devano Danendra?

Devano Danendra (Instagram)

Saking sayangnya pada Devano Danendra, Iis Dahlia sampai memberikan uang jajan buat si bungsu dengan jumlah yang kelewat fantastis.



Bagaimana tidak fantastis, tiap bulannya Devano mendapat uang saku dari Iis sebanyak Rp 10 juta!



Yang makin mencengangkan, jumlah Rp 10 juta itu adalah jumlah uang jajan setelah Iis memutuskan untuk memotong anggaran buat Devano.



Ya, dalam sebuah wawancara bersama Insert Trans TV pada April 2019 lalu, Iis sempat meceritakan kronologi ia memotong uang jajan Devano hingga hanya 'tersisa' Rp 10 juta saja.



Iis mengatakan bahwa pada awalnya ia membiarkan honor Devano masuk begitu saja ke rekening sang Putra.



"Dia itu dulu uang nyanyinya dia, uang filmnya dia, uang honor yang besar-bersar masuk ke rekeningnya dia," kata Iis sebagaimana Grid.ID kutip dari tayangan Insert.



Meski uang honor dengan jumlah fantastis itu langsung masuk ke rekening miliknya, Devano tak memegang kartu ATM maupun buku rekeningnya sendiri.



Dua 'alat sakti' itu dipegang oleh Iis sebelum wanita berusia 47 tahun itu akhirnya merasa kasihan pada Devano.



Namun setelah dipegangi ATM sendiri, nyatanya Devano malah melakukan penarikan uang yang tak sewajarnya yang membuat Iis curiga.



Dari sejak ATM-nya ditarik, Devano pun hanya mendapat jatah bulanan alias uang saku senilai Rp 10 juta per bulan.



Profil Devano Danendra

Devano Danendra (Instagram)

Mengutip dari wikipedia.org Devano Danendra adalah penyanyi asal Indonesia.



Ia merupakan lelaki kelahiran Bongas, Indramayu, Jawa Barat pada 23 September 2002.



Devano adalah Putra Kandung dari penyanyi dangdut, Iis Dahlia.



Karier



Penyanyi (2017-sekarang)



Devano memulai kariernya pada tahun 2017 sebagai penyanyi.



Ia merilis single perdana duet dengan Salsha yang berjudul Always In Love With You.



Pada tahun 2018 Devano merilis single solo perdananya yang berjudul Menyimpan Rasa.



Pada tahun yang sama Devano merilis single kedua yang berjudul Ini Aku sebagai Soundtrack dalam film Drama remaja Dear Nathan: Hello Salma.



Namun sempat dikabarkan single itu dituduh jiplak single yang berjudul April yang dibawakan oleh Fiersa Bersari.



Aktor (2018-sekarang)



Devano memulai karier sebagai aktor pada tahun 2018 dengan membintangi film Dear Nathan: Hello Salma sebagai Ridho.



Ia juga mulai aktif tampil disejumlah acara televisi.



Bahkan ia berakting sebagai pemeran utama dalam film Melodylan.



Ia memerankan tokoh Dylan Arkana.



Ia juga menjadi pemeran utama dalam film DoReMi & You sebagai Reno.

Putra Iis Dahlia, Devano Danendra (Instagram)

Biodata



Nama lengkap: Devano Danendra



Panggilan: Devano



Tempat, tanggal lahir: Bongas, Indramayu, Jawa Barat, 23 September 2002



Kebangsaan: Indonesia



Pekerjaan: Penyanyi, aktor



Tahun aktif: 2017 - Sekarang



Orang tua



Satrio Dewandono (Ayah)



Iis Dahlia (Ibu)



Instagram: @devdanendra



Filmografi



2018



Dear Nathan: Hello Salma



2019



Melodylan



DoReMi & You



Singel



Always In Love With You ft. Salsha (2017)



Menyimpan Rasa (2018)



Ini Aku (OST Dear Nathan : Helo Salma) (2018)



Teman Cintaku ft. Aisyah Aqilah (OST Melodylan) (2019)



Harmoni ft. Adyla Rafa Naura Ayu (OST DoReMi & You) (2019)



Cintaku Hilang (OST DoReMi & You) (2019)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok Devano Danendra, Anak Iis Dahlia Berusia 17 Tahun dan 'Cuma' Diberi Uang Saku 10 Juta Perbulan, https://www.tribunnews.com/ seleb/2019/10/14/sosok-devano- danendra-anak-iis-dahlia- berusia-17-tahun-dan-cuma- diberi-uang-saku-10-juta- perbulan.