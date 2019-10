SEDANG BERLANGSUNG LIVE TV ONLINE TVONE Live Streaming Brazil vs Nigeria di Laga Brasil Global Tour

Link Live Streaming Brazil vs Nigeria Brasil Global Tour 2019

Sebelumnya Brasil juga telah menjalani laga di National Stadium tepatnya pada Kamis (10/10/2019) saat ditahan imbang 1-1 oleh Senegal.

Gol Braasil dicetak oleh Roberto Firmino pada menit ke-9, sebelum gol penalti Famara Diedhiou (41') menyamakan kedudukan.

Laga kontra Nigeria jadi kesempatan bagi Neymar Jr untuk bisa menyamai capaian gol Ronaldo Nazario di timnas Brasil.

Catatan gol terbanyak di timnas Brasil saat ini masih dipegang oleh Ronaldo Nazario yang menorehkan 62 gol dari 98 penampilan.

Sedangkan Neymar telah mencetak 61 gol dalam 100 laga untuk tim berjulukan Selecao tersebut.

Tambahan satu gol bagi Neymar di laga kontra Nigeria membawanya menyamai torehan Ronaldo.