Lirik Lagu Comethru dari Jeremy Zucker, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Lagu yang dirilis 12 November 2018 lalu ini juga dinyanyikan oleh Jeremy Zucker.

Lagu tentang kesepian ini memiliki beat musik yang bahagia.

instagram @jeremyzucker (Jeremy Zucker)

Berikut ini lirik lagu Comethru dari Jeremy Zucker

Jeremy Zucker - Comethru

I might lose my mind

Waking when the sun's down

Riding all these highs

Waiting for the comedown

Walk these streets with me

I'm doing decently

Just glad that I can breathe, yeah

I'm trying to realize

It's alright to not be fine

On your own

Now I'm shaking, drinking all this coffee

These last few weeks have been exhausting

I'm lost in my imagination

And there's one thing that I need from you

Can you come through

And there's one thing that I need from you

Can you come through