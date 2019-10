Iqbal Suhaeb Serukan Perangi HIV/AIDS di Pertemuan Internasional di Bali

Humas Pemkot Makassar

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyerukan perang terhadap HIV/AIDS saat menghadiri Technical Workshop on Fast Track Strategy to End AIDS Epidemic and ASEAN Getting to Zero Mayors Meeting, di Hotel Westin Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (11/10/2019).