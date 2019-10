TRIBUNWIKI: Enam Selebriti Dunia Ini Punya Izin Menerbangkan Pesawat

Enam selebriti dunia ternyata memiliki lisensi penerbangan alias memiliki izin mengemudikan pesawat sendiri.



Wajar saja, dengan harta yang melimpah tentu mereka dengan mudah membeli pesawat.

Baca: Lapar Tengah Malam? Silakan Pilih Antara Mie Awa, Hengky, Anto, Atau Titi, Semuanya Enak

Namun, kamu pasti kaget kalau beberapa seleb dunia memiliki lisensi untuk melakukan penerbangan.Berikut enam selebriti dunia yang mempunyai lisensi pilot seperti dilansir TribunTravel dari laman Listamaze.

Hilary Swank dikenal dengan penghargaan Oscar yang pernah ia raih.



Ternyata Hilary Swank memiliki lisensi pilot.



Hilary Swank memiliki sekitar 19 jam pengalaman terbang.



Data Diri:



Nama: Hilary Swank



Nama Lahir: Hilary Ann Swank



Instagram: @hilaryswank



Pekerjaan: Aktris



Produser



Tahun aktif: 1990–sekarang



Istri: Chad Lowe (1997-2007)



2. John Travolta



John Travolta terkenal karena kesuksesannya berakting di Saturday Night Fever pada tahun 1977.



Sejak berumur 22 tahun, John Travolta sudah memiliki lisensi untuk menerbangkan pesawat.



Bahkan saat ini dia memiliki beberapa pesawat termasuk Boeing 707-138.



Data Diri:



Nama: John Travolta



Instagram: @johntravolta



Lahir: 18 Februari 1954



Tempat Lahir: Englewood, New Jersey, Amerika



Tinggi: 1,88 m



Pasangan: Kelly Preston (m. 1991)



Anak: Ella Bleu Travolta, Jett Travolta, Benjamin Travolta



Orang Tua: Salvatore Travolta, Helen Cecilia Burke



3. Morgan Freeman



Morgan Freeman sebagai salah satu aktor terbaik di dunia.



Dia ternyata dulunya seorang mekanik di Angkatan Udara AS .



Saat ini dirinya sudah memiliki lisensi pilot.



Ia juga mempunyai pesawat pribadi yaitu sebuah Cessna Citation 501.



Data Diri:



Nama: Morgan Freeman



Instagram: @morganfreeman



Lahir: 1 Juni 1937



Tempat Lahir: Memphis, Tennessee, Amerika



Tinggi: 1,88 m



Lama dinas: 1955–1959



Pasangan: Myrna Colley-Lee (m. 1984–2010), Jeanette Adair Bradshaw (m. 1967–1979)



Anak: Alfonso Freeman, Saifoulaye Freeman, Deena Freeman, Morgana Freeman



4. Angelina Jolie



Satu aktris terbaik Amerika Serikat ini mempunyai lisensi pilot.



Ia terinspirasi oleh putranya Maddox yang tertarik dalam dunia penerbangan.



Dia beberapa kali menerbangkan pesawat pribadinya Cirrus SR22.



Instagram: @angelinajolieofficial



Data Diri:



Nama: Angelina Jolie



Nama Lahir: Angelina Jolie Voight



Lahir: 4 Juni 1975



Tempat Lahir: Los Angeles, California, AS



Warga negara: Amerika Serikat, Kamboja



Pekerjaan: Aktris, Pembuat filmaktivis



Tahun aktif: 1982–sekarang



Istri: Jonny Lee Miller (k. 1996; bercerai 2000)



Billy Bob Thornton (k. 2000; bercerai 2003)



Brad Pitt (k. 2014; berpisah 2016)



Orang tua: Jon Voight



Marcheline Bertrand



Kerabat: James Haven (saudara)



Barry Voight (paman)



Chip Taylor (paman)



5. Harrison Ford



Kamu nggak bisa mengangap remeh aktor dalam Star War ini.



Harrison Ford dianggap sebagai salah satu pilot paling terkenal di dunia saat ii.



Dia mempunyai 5.000 jam terbang sebagai pilot yang ia peroleh pada 20 tahun lalu.



Dia berhasil meraih lisensi pilot pada usia 53 tahun dan pernah menabrakan pesawatnya.



Namun, saat itu dirinya hanya mengalami luka ringan.



Data Diri:



Nama: Harrison Ford



Instagram: @harrisonford_official_page



Lahir: 13 Juli 1942



Tempat Lahir: Chicago, Illinois, Amerika Serikat



Pekerjaan: Aktor



Tahun aktif: 1966–sekarang



Istri: Mary Marquardt (k. 1964; c. 1979)



Melissa Mathison (k. 1983; c. 2004)



Calista Flockhart (k. 2010)



6. Tom Cruise



Aktor ini memang sering muncul dengan aksi dalam dunia penerbangan.



Nyatanya Tom Cruise memegang lisensi pilot.



Tom Cruise sekarang pemilik lima jet pribadi, dan mengantongi lisensi sejak tahun 1994.



Data Diri:



Nama: Tom Cruise



Nama Lahir: Thomas Cruise Mapother IV



Lahir: 3 Juli 1962



Tempat Lahir: Syracuse, New York Amerika Serikat



Pekerjaan: Aktor, Produser, penulis, Sutradara



Tahun aktif: 1981–sekarang



Istri: Mimi Rogers (k. 1987–90)



Nicole Kidman (k. 1990–2001)



Katie Holmes (k. 2006–12)



Instagram: @tomcruise