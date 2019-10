Optimistis PSM Masuk Lima Besar, Erwinsyah: Maksimalkan Laga Home

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjuarai Liga 1 Indonesia 2019 merupakan impian setiap tim. Salah satunya PSM Makassar.

Apalagi skuat pelatih Darije Kalezic tertinggal 21 poin dari pemimpin klasemen sementara, Bali United yang sudah mengoleksi 48 poin.

Tak ayal kalangan suporter berharap Pluim dan kawan-kawan dapat bangkit untuk berburu poin demi poin dengan target tetap di papan atas pada akhir kompetisi musim ini.

Ke depan, PSM sebaiknya lebih jeli menentukan skala prioritas dalam setiap laga.

Ketua Kelompok Suporter Komunitas VIP Selatan. Erwinsyah mengatakan, posisi klasmen puncak sudah sulit dikejar.

"Tapi berada di 5 besar saya yakin masih bisaji, jika memaksimalkan semua laga Home," katanya via pesan WhatsApp.

Saat ini PSM menyisakan 15 laga, 8 laga diantaranya kandang, 7 laga sisanya tandang. Bila bisa memaksimalkan 8 kandang meraih kemenangan, poin 51 bisa diraih.

Fakta saat ini, selalu ada standar tinggi di setiap laga. "Itu tentu akan berujung pada lunturnya kepercayaan diri bila gagal," katanya.

Sisa laga PSM Makassar

16/10 vs Arema (home-tunda)

20/10 vs Persija (home)

24/10 vs Madura United FC (home)

29/10 vs Bhayangkara FC (away)

02/11 vs Persebaya (away)

06/11 vs Kalteng Putra (home)

10/11 vs Kalteng Putra (away-tunda)

16/11 vs Persipura (home-tunda)

23/11 vs Bali United (home)

27/11 vs PSIS (away)

02/12 vs Borneo FC (home)

07/12 vs Persela (away)

11/12 vs Barito Putera (away)

15/12 vs PS Sleman (home)

22/12 vs Persib (away)

Kandang: 8 laga

Tandang: 7 laga

Poin sekarang: 27 poin

Poin kandang: 24 poin (100% menang)

Jumlah poin: 51 poin.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

