Maksimalkan Produktivitas Perikanan, Pemprov Sulsel Jajaki Kerja Sama University of Tasmania

AUSTRALIA, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjalin kerja sama dengan University of Tasmania melalui divisi The Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS).

Kerja sama ini dalam rangka melakukan penelitian dalam rangka pengembangan dan pengolahan sumber daya di Sulsel.

IMAS dikenal sebagai institut yang sukses melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya maritim di Australia.

Hal tersebut mengemuka pada pertemuan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah dengan Excecutive Director IMAS Mr Terry Bailey, Rabu (9/10/2019).

Staf Khusus Nurdin Abdullah, Bunyamin Arsyad, melalui rilis yang diterima tibun-timur.com menyebutkan, pertemuan tersebut berlangsung di Kampus IMAS, Tasmania, Australia.

Mr Terry Bailey menjelaskan, kampus mereka masuk rangking keempat di dunia dan tingkat pertama di Australia.

Jangan Sembarangan Pinjam Uang Online, Ini Daftar 13 Fintech Lending yang Sudah Kantongi Izin OJK

Lurah Maccini Sombala Bawa Sendiri Motor Pemadam Kebakaran, Ada Apa?

Pada pertemuan ini, Terry Bailey didampingi Mr Peter Craven (Chairman Australia Indonesia Business Counsil) dan Mr Cameron Parsons (Acting Director Global Engagement).

Turut hadir Prof Ted Lefroy (Acting Directur Tasmanian Institute of Agriculture), dan Dr Quinn Fitzgibbon (Senior Research Fellow IMAS).

IMAS, jelas Terry, lebih fokus dalam penelitian tentang perikanan, budidaya ikan, dan kelautan.

Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah dengan Excecutive Director IMAS Mr Terry Bailey, Rabu (9/10/2019). (Dokumen Nurdin Abdullah)

"Hasil penelitian diserahkan ke pemerintah dan pemerintah membuat kebijakan berdasarkan hasil riset," katanya.