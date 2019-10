Hot Deals The Rinra Tawarkan Harga Super Murah

Salah satu unit hotel dibawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI), Hotel The Rinra menawarkan hot deals yang dibanderol dengan harga Rp 500 ribu nett per kamar per malam.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Salah satu unit hotel dibawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia (PHI), Hotel The Rinra menawarkan hot deals yang dibanderol dengan harga Rp 500 ribu nett per kamar per malam.

Promo tersebut dikhususkan untuk tipe kamar Deluxe.

Promo yang dihadirkan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap animo masyarakat yang berkunjung ke acara Phinisi Hospitality Fair (PHF) 2019.

Untuk diketahui, animo masyarakat dengan hadirnya PHF 2019 yang digelar di Phinisi Point, Jl Tanjung Bunga, Makassar semakin meningkat.

Hal ini terbukti dari naiknya jumlah pengunjung pada weekdays hingga mencapai 60% dari hari biasanya.

Sedangkan pada weekend peningkatan pengunjung mencapai 80%.

Hal ini membuktikan bahwa event PHF ini memang menjadi primadona dan selalu menyedot perhatian masyarakat kota Makassar.

Promo hot deals dengan harga super murah belum pernah ditawarkan oleh hotel yang berada di jalan Metro Tanjung Bunga tersebut.

“Harga normal untuk tipe kamar Deluxe adalah Rp. 1.088.000 nett per kamar per malam. Namun untuk periode tanggal 9 hingga 13 Oktober nanti," beber Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir dalam rilis yang diberikan kepada Tribun Timur, Rabu (9/10/2019).

"Kami berikan harga terbaik dan tentu sangat terjangkau bagi para pengunjung PHF 2019, " kata dia.