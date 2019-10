Polytron Rilis Smart TV, Lengkap Siaran Liga Inggris dan EURO 2020 Melalui Mola TV

Smart TV menjadi solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan home entertainment dimana ratusan konten seperti film, video on demand, bahkan berita terbaru dapat di akses melalui aplikasi yang tertanam pada smart TV.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, Polytron meluncurkan produk terbaru berupa Polytron Smart TV yang berkolaborasi dengan Mola TV yang memberikan free akses untuk siaran liga Inggris kualitas full HD selama musim 2019-2020.

Bambang Athung selaku Product Manager Polytron untuk produk video menyampaikan bahwa Polytron smart TV ini dapat digunakan untuk menyaksikan berbagai konten, baik melalui youtube maupun mengakses konten streaming langsung dari aplikasi.

Cara menggunakannya yaitu dengan menghubungkan Polytron smart TV dengan internet melalui kabel LAN (RJ45) atau melalui koneksi wifi.

Polytron Rilis Smart TV Lengkap Dengan Siaran Liga Inggris dan EURO 2020 Melalui Mola TV (Polytron)

Smart TV ini juga dilengkapi dengan tuner digital terrestrial T2 dan digital satelit S2, sehingga dapat menyaksikan tayangan digital tanpa bintik.

Mola TV hadir ekslusif di Polytron smart TV dengan free akses siaran liga Inggris selama musim 2019-2020 dengan kualitas full HD dan dengan jumlah siaran sepuluh pertandingan per minggu atau semua pertandingan.

Selain liga Inggris, Mola TV juga menyiarkan EURO 2020, Piala Carabao dan pertandingan Timnas Garuda Nusantara yang membuat Polytron smart TV ini menjadi satu-satunya smart TV yang sudah dilengkapi liga Inggris dan beragaam siaran pertandingan liga dunia lainnya.

Tidak hanya siaran sepak bola, Polytron smart TV ini juga sudah disematkan dengan Mola movie untuk menyaksikan ratusan film Hollywood lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia dan original production Mola TV.

Mola Kids juga hadir dengan berbagai konten edukatif anak seperti Garfield and Friends, Monkey See Monkey Do, dan lain sebagainya.

Pecinta olahraga lainnya juga tidak perlu khawatir, karena channel Mola sport 2 juga hadir di Polytron smart TV ini dengan siaran olahraga lain seperti tinju, bela diri dan balap. Semua konten Mola TV ini dapat diakses secara gratis hanya di Polytron Smart TV.

Perangkat smart TV dengan Mola TV ini hadir dalam dua ukuran, yakni PLD 43AS1558 (43 inci) dan PLD 50AS8858 (50 inci). Kedua produk ini beresolusi full HD yang telah dilengkapi dengan USB input untuk menikmati berbagai film maupun musik dari external storage.

Polytron juga mempersembahkan garansi lima tahun untuk produk ini, termasuk panel-nya sehingga konsumen tidak perlu khawatir mengenai servis purna jualnya.

Harga kisaran untuk produk ini adalah Rp 4 jutaan untuk ukuran 43 inci dan Rp 6 jutaan untuk ukuran 50 inci, dapatkan segera hanya ada di www.polytronstore.com.