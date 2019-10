Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Terbaru Ed Sheeran South of the Border, Feat Camila Cabello & Cardi B

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Video klip lagu terbaru Ed Sheeran South of the Border, tercatat telah rilis di YouTube sejak 5 Oktober 2019.

Hingga berita ini diterbitkan Selasa (8/10/2019), video klip lagu terbaru Ed Sheeran 'South of the Border' telah disaksikan lebih dari 11 juta kali ditonton di YouTube.

Di dalam video klip lagu 'South of the Border', Ed Sheraan tampil memukau ketika berakting menjadi agen rahasia yang memiliki suara bagus.

Sedangkan Camila Cabello, juga tak kalah hebat dengan tampilan seksinya yang khas gadis latin, yang membuat video klip 'South of the Border' semakin panas.

Ditambah suara Cardi B yang nge-beat juga membuat lagu 'South of the Border' semakin menarik.

Kolaborasi hebat antara tiga penyanyi tenar tersebut, tertuang dalam satu video klip lagu 'South of the Border'.

Berikut lirik lagunya

[Verse 1: Ed Sheeran]

She got the mmm, brown eyes, caramel thighs

Dia punya mata berwarna cokelat, paha warna karamel

Long hair, no wedding ring, hey

Rambut panjang, tanpa cincin nikah di jarinya

I saw you lookin' from across the way

Aku melihatmu dari seberang jalan