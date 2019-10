FOTO: Hotel Max One Perkenalkan GM Baru di Tribun Timur

sanovra jr / tribun timur

Manajemen Max One bertandang keredaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih Makassar, Selasa (8/10/2019). Kunjungan tersebut sekaligus memperkenalkan General Manager Hotel Max One yang baru, M Yusuf Sandy (ujung kanan) yang didampingi oleh tim tim manajemen MaxOne Hotel, F&B Manajer, Ricky Sarada Ibrahim, dan Marketing Communication Max One, Tety Noviayanti. Selain silaturahmi kunjungan ini sekaligus memper erat hubungan kerjasama antar kedua perusahaan