Bayi Kembar Irish Bella Meninggal Dalam Kandungan, Begini Upaya Pemulihan Bagi Calon Ibu Usai Caesar

TRIBUN-TIMUR.COM - Irish Bella dan Ammar Zoni tengah berduka setelah bayi kembar mereka meninggal dalam kandungan.

Irish Bella harus menjalani operasi caesar. Janin mereka meninggal pada Minggu (7/10/2019) sore kemarin dan langsung dimakamkan oleh Ammar Zoni.

Sebelumnya, artis blasteran Indonesia Belgia itu juga sempat curhat terkait perubahan fisik yang tentu saja selalu terjadi pada ibu hamil.

Melansir dari instagram story Irish Bella, Minggu (29/9/2019) calon ibu muda berusia 23 tahun ini mengaku alami beberapa perubahan yang signifikan dalam tubuhnya.

Dijelaskan Irish Bella, dirinya mengalami pembengkakan di beberapa bagian tubuh.

Irish juga menyertakan foto yang mengalami pembengkakakan, salah satunya pipinya yang terlihat tambah cubby.

"Di fase ini udah bukan cuman kaki yang bengkak, muka pun sudah mulai. Serasa muka tuh hidung semua. Plus pipi yang sudah mulai out of control," tulis Irish.

Meski begitu Irish Bella menampik jika curahan hatinya ini adalah bentuk dari komplain.

Irish Bella hanya ingin berbagi cerita seputar kehamilannya.