UKM Seni Tari Unhas Wakili Indonesia di Event International Dance and Vocal Contest di Italia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar konser di pelataran Lakipadada, rumah jabatan gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Makassar, Sabtu (5/10/2019) malam.

Konser yang mengusung tema, 'A Night With The Glory Of Sutera' (Malam dengan Kemuliaan Sutera).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Penggerak PKK Sulsel, Liestiaty F Nurdin.

Liestiaty F Nurdin, berharap agar UKM Seni Unhas terus berkarya guna melahirkan generasi gemilang dan berprestasi di masa mendatang.

"Saya hanya bisa mensupport, jangan berhenti berkarya dan semangat terus. Karena kalau kalian selesai akan selalu ada kader yang tentu harus dibina," kata Liestiaty.

Sementara Ketua Panitia Ainun mengungkapkan, konser itu digelar atas kerjasa UKM Seni Tari Unhas dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel.

Kegiatan ini merupakan persiapan mengikuti event II International Dance and Vocal Contest "All Colours of Arts" di San Marino Itali, 1-4 November 2019, mendatang.

"Konser ini untuk memperkenalkan bahwa UKM Seni Tari Unhas bakal mewakili kampus dan Indonesia, untuk mengikuti lomba tari se internasional di San Marino, Itali," kata Ainun.

Dalam event tersebut, Dekranasda Sulsel juga akan ambil bagian dengan memperkenalkan kain-kain sutera.

Untuk menyabet gelar juara pada event internasional itu, Ainun dan rekannya mengaku telah melakukan berbagai persiapan.