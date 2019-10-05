VIDEO: Grand Opening University Meals FTI UMI, Spot Kulineran Kece di Kampus

VIDEO: Grand Opening University Meals FTI UMI, Spot Kulineran Kece di Kampus

VIDEO: Grand Opening University Meals FTI UMI, Spot Kulineran Kece di Kampus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Suasana grand opening University Meals di Cabin FTI UMI, Jumat (4/10/2019).

Pantauan Tribun Timur, acara ini dihadiri segenap sivitas akademik Universitas mUslim Indonesia (UMI) Makassar, pihak kepolisian, konten kreator dan awak media.

Outlet ini menjajakan 10 menu yang menggugah selera, terdiri enam varian makanan dan empat minuman.

Sebut saja, University Rice Bowl with Chicken Grill Rp 18 ribu. University Rice Bowl with Chicken Crispy Rp 18 ribu.

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University French Fries with Chicken Grill Rp 18 ribu. University French Fries with Chicken Crispy Rp 18 ribu.

Univesity Burger with Chicken Grill Rp 19 ribu. University Burger with Chicken Crispy Rp 19 ribu.

Jangan lupa icip segaranya University Peach Tea (PT) Rp 8 ribu. University Manggo Tea (MT) Rp 8 ribu.

Serta, University Milkshake Chocolate (MC) Rp 10 ribu. University Milkshake Strawberry (MS) Rp 10 ribu.

FTI UMI, Makassar launching University Meals dengan menyadikan menu makanan modern dan milenial dengan harga sesuai kocek mahasiswa, Jumat (4/10/2019).
FTI UMI, Makassar launching University Meals dengan menyadikan menu makanan modern dan milenial dengan harga sesuai kocek mahasiswa, Jumat (4/10/2019). 

Soal harga dijamin sesuai kantong mahasiswa, minuman mulai Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu.

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Tags
FTI UMI
University Meals
Universitas Muslim Indonesia
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Penulis: Sukmawati Ibrahim
Editor: Suryana Anas
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