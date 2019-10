Presiden Jokowi Lebih 'Miskin' dari Ketua DPR Puan Maharani - Ketua MPR Bambang Soesatyo, Bandingkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Jokowi lebih 'miskin' dari Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, bandingkan harta dan kekayaannya.

Lembaga DPR RI dan MPR RI akhirnya memiliki pimpinan baru periode masa jabatan tahun 2019 - 2024 setelah pelantikan anggota, Selasa (1/10/2019), hasil Pemilu 2019.

Pimpinan DPR RI terdiri dari perwakilan peraih kursi dan suara terbanyak pada Pemilu 2019.

Pimpinan DPR RI terdiri dari pewakilan fraksi dan DPD RI.

Pimpinan DPR RI

Ketua: Puan Maharani

Wakil:

Azis Syamsuddin dari Partai Golkar

Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra

Rachmat Gobel dari Partai Nasdem

Muhaimin Iskandar dari PKB

Pimpinan MPR RI

Ketua: Bambang Soesatyo, mewakili Golkar

Wakil:

1. Ahmad Basarah, mewakili PDI-P

2. Ahmad Muzani, mewakili Partai Gerindra

3. Lestari Moerdijat, mewakili Partai Nasdem

4. Jazilul Fawaid, mewakili PKB

5. Syarief Hasan, mewakili Partai Demokrat

6. Hidayat Nur Wahid, mewakili PKS

7. Zulkifli Hasan, mewakili PAN

8. Arsul Sani, mewakili PPP

9. Fadel Muhammad, mewakili DPD

Kekayaan

Sebelum menjabat Ketua DPR RI, Puan Maharani merupakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Sudah 3 periode dia duduk di DPR RI.

Sementara Bambang Soesatyo sebelumnya adalah Ketua DPR RI dan kini digantikan Puan Maharani.

Menjabat Ketua DPR RI, Puan Maharani akan mendapatkan berbagai fasilitas dinas dan tentunya gaji beserta tunjangan.

Begitu pula dengan Bambang Soesatyo.

Berapa gaji Ketua DPR RI?

Gaji anggota DPR RI yang merangkap sebagai ketua Rp 80.327.413.

Selain itu, ada tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan, fasilitas kredit mobil Rp 70 juta per orang per periode.

Berapa gaji Ketua MPR RI?

Untuk Ketua MPR, gaji pokoknya sebesar Rp 5.040.000.

Selain itu, ada juga uang kehormatan bagi anggota MPR yang tidak merangkap sebagai anggota DPR, yakni sebesar Rp 1.750.000.

Jika anggota MPR tersebut juga merupakan anggota DPR, maka tunjangan bulanannya bisa mencapai Rp 60 juta. Diketahui, sebelumnya Bambang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Melihat gajinya, berapa harta kekayaan Puan Maharani dan Bambang Soesatyo?

Selengkapnya berikut ini perbandingannya.