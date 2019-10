Cantik-cantik, (G)I-Dle Bikin Heboh Spotify On Stage Jakarta Bareng Ateez, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua grup idol K-Pop, (G)I-Dle dan Ateez tampil memukau para penonton pada Konser Spotify On Stage, di Hall C3 Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jumat (4/10/2019).

Mengutip Tribunnews kelompok musisi perempuan yang beranggotakan 6 orang, (G)I-Dle mengatakan kegembiraannya untuk tampil di Indonesia pertama kali

"Kami sangat senang ada di Jakarta, Aku Cinta Kalian" ujar personil (G)I-Dle menyapa para penonton konser mereka

Girlband asal Korea Selatan itu dibentuk oleh Cube Entertainment yang beranggotakan; Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua

Grup ini merupakan idola baru di industri K-Pop dan memulai debut mereka pada tahun 2018

Dalam Konser Spotify On Stage, (G)I-Dle membawakan sejumlah lagu hitz mereka, diantaranya Latata, Senorita, dan Pop/ Star yang menyumbang hampir 100 juta streaming

Begitu juga dengan ATEEZ, boyband yang dipuji sebagai salah satu grup K-Pop baru paling menjanjikan mengatakan ini kali kedua mereka tampil di Jakarta.

"Setiap kali kami ke Jakarta, penonton selalu luar biasa" ujar para personil ATEEZ

ATEEZ yang merupakan kepanjangan dari 'ATEEnagerZ' saat ditanya kapan mereka akan kembali ke Jakarta para personil mengatakan mereka akan kembali lagi untuk tampil di Jakarta.

"As soon as possible, we'll back to Jakarta" ujar mereka dalam bahasa Inggris