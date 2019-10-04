Liga Eropa

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming SCTV TV Online AZ Alkmaar vs Manchester United, Tonton di HP

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming SCTV TV Online AZ Alkmaar vs Manchester United, Tonton di HP

TRIBUN-TIMUR.COM - SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming SCTV TV Online AZ Alkmaar vs Manchester United, Tonton di HP

Laga berat akan dilakoni AZ Alkmaar saat menjamu wakil Inggris Manchester United, Jumat (4/10/2019).

Laga AZ Alkmaar vs Manchester United dilaksanakan di Stadion Kyocera, Den Haag, Belanda.

Simak prediksi dan link live streaming AZ Alkmaar vs Manchester United.

Laga AZ Alkmaar vs Manchester United akan disiarkan secara langsung oleh SCTV.

Baca: Skor 0-0, Live SCTV, Live Streaming AZ Alkmaar vs Manchester United MU Via Vidio.com Premier

AZ Alkmaar vs Manchester United akan kick-off pada pukul 23.55 WIB, Kamis (3/10/2019) tengah malam.

Scott McTominay.
Scott McTominay. (IG: manchesterunited)

Preview AZ Alkmaar vs Manchester United

Manchester United kembali ke laga Liga Eropa pada pertandingan tandang ke AZ Alkmaar, Den Haag, Belanda.

Tim Ole Gunnar Solskjaer hanya dapat bermain imbang 1-1 dengan Arsenal di Liga Premier pada Senin lalu.

Dengan hasil ini akan menumpuk tekanan besar pada bos Manchester United, dengan peringkat 10 setelah 7 pertandingan dan 12 poin di belakang pemimpin klasemen Liverpool.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Liga Eropa
SCTV
TV Online
AZ Alkmaar
Manchester United
Live Streaming
TRIBUN-TIMUR.COM
Berita Terkait :#Liga Eropa
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
Video Pilihan
whatsapp share top ten article
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan