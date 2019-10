Download MP3 Lagu Baru Super M Jopping, Cek Lirik dan Terjemahannya, Sudah Ditonton 3 Juta Kali Loh

Segera! download MP3 Lagu Baru Super M Jopping, Cek Lirik dan terjemahannya, Sudh Ditonton 3 Juta Kali Loh

TRIBUN-TIMUR.COM - Siap-siap meleleh dengan hal baru dari Oeppa anggota K-Pop, Boyband terbaru dengan wajah lama.

Kali ini Super M resmi meluncurkan lagu batu berjudul Jopping.

Untuk diketahui, Super M merupakan kolaborasi dari member-member Boyband dibawah naungan SM Entertaiment.

Super M terdiri dari Taemin SHINee, Baekhyun dan Kai EXO, Taeyong dan Mark NCT 127, serta Lucas dan Ten WayV.

Super M (instagram @superm)

Video klip Lagu Jopping - Super M dirilis melalui kanal YouTube SMTOWM pada Jumat (4/10/2019).

Baru dua jam dirilis, video klip Lagu Jopping - Super M telah ditonton lebih dari 498 ribu views dengan lebih dari 588 ribu likes.

Lagu Jopping merupakan salah satu lagu dalam mini album pertama Super M.

Lirik Lagu Jopping - Super M

I don’t even care yeogin uril taeul stage

Left to the right, we gon’ make it, make it bang

Put your hands in the air, let me see you bounce

To the left, to the right shijakdweneun round