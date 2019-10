Tokio Marine Life Insurance Indonesia Gelar Edukasi Peluang Investasi Global di Makassar

Tokio Marine Life Insurance Indonesia menyelenggarakan acara Customer Gathering “Maximize Your Protection with Global Investment” di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengedukasi Nasabah mengenai peluang investasi global melalui tiga dana investasi baru.

Dengan adanya 3 pilihan dana investasi baru yakni, TM Global Syariah Equity Fund, TM USD Offshore syEquity Fund, dan TM USD Global syEquity Fund,

maka Nasabah memiliki lebih banyak pilihan untuk menunjang performa produk unit-linked Tokio Marine Life Insurance Indonesia yang dipilihnya.

Makassar, 26 September 2019 - Kota Makassar merupakan kota bisnis yang sangat aktif di kawasan Indonesia Timur.

Daerah yang kerap disebut sebagai pintu gerbang Indonesia Timur itu memang sejak lama dikenal sebagai kota perdagangan yang sigap dan tangkas mengolah berbagai peluang menjadi bisnis yang menghasilkan.

Karena itu sungguh tepat kiranya Tokio Marine Life Insurance Indonesia menggelar event edukasi Customer Gathering “Maximize Your Protection with Global Investment” untuk mengedukasi Nasabah di kota Makassar mengenai ragam perkembangan peluang investasi di kancah internasional yang digelar di The Rinra Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga No. 2 Panambungan, Makassar, Kamis 26 September 2019.

Terlebih perekonomian global yang terus berkembang menawarkan beragam pilihan investasi menarik di mancanegara.

Seperti yang dipaparkan oleh Senior Vice President Intermediary Business PT Schroder Investment Management Indonesia Adrian Maulana, CFP®, dalam lima tahun terakhir berinvestasi di pasar negara maju,

khususnya Amerika Serikat, memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada di dalam negeri.