Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10
Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10
TRIBUN-TIMUR.COM - Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10
Samsung kembali menyasar pasar menengah di Indonesia.
Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya dua produk seri A dengan harga yang tidak menguras kantong.
Dua produk seri A tersebut adalah Samsung Galaxy A10 dan Galaxy A10s.
Berikut ini Harga HP Samsung A10 dan A10s yang resmi diluncurkan di Indonesia.
HP terbaru Samsung di kelas menengah dibanderol dibawah Rp 2 juta.
Smartphone Rp 1 Jutaan Xiaomi Redmi 8A Meluncur, Ini Spesifikasi Lengkap dan Unboxing
Spesifikasi Lengkap Oppo A9 2020, Smartphone 4 Kamera dengan Harga Rp 4 Jutaan
Samsung Galaxy A70s Meluncur Berkamera 64 MP, Ini Spesifikasi Lengkap dan Video Unboxing
Galaxy A10 dibanderol dengan harga Rp 1,6 jutaan.
Samsung Galaxy A10 dibekali layar selebar 6.2 inci.
Dengan lebar 6.2 inci, Smartphone tersebut mempunyai resolusi 720 x 1,520 piksel.
Galaxy A10 diotaki Exynos 7884 dengan fabrikasi sebesar 14 nm.
|Video Viral Relawan Jokowi Ninoy Karundeng Ditangkap & Diinterogasi OTK Saat Demo, Kabarnya Saat Ini
|Lirik Lagu Cinta Luar Biasa 'Incredible Love' Emma Heesters Cover Andmesh Kamaleng Unduh di Sini!
|Karni Ilyas Posting Topik ILC TV One Bahas Perppu KPK oleh Presiden, Rocky Gerung & Refly Hadir?
|Resmi Jadi Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela Tegas Tolak RUU KPK
|SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Mola TV TVRI PSM vs Persib Bandung Liga 1 U-16, Tonton via HP