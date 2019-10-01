Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10

Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10

Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10
Tribunnews.com
Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10 

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10

Samsung kembali menyasar pasar menengah di Indonesia.

Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya dua produk seri A dengan harga yang tidak menguras kantong.

Dua produk seri A tersebut adalah Samsung Galaxy A10 dan Galaxy A10s.

Berikut ini Harga HP Samsung A10 dan A10s yang resmi diluncurkan di Indonesia.

HP terbaru Samsung di kelas menengah dibanderol dibawah Rp 2 juta.

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Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10
Harga Terbaru HP Samsung Bulan Oktober 2019 di Bawah Rp 2 Juta: Spesifikasi Samsung Galaxy A10 (Tribunnews.com)

Galaxy A10 dibanderol dengan harga Rp 1,6 jutaan.

Samsung Galaxy A10 dibekali layar selebar 6.2 inci.

Dengan lebar 6.2 inci, Smartphone tersebut mempunyai resolusi 720 x 1,520 piksel.

Galaxy A10 diotaki Exynos 7884 dengan fabrikasi sebesar 14 nm.

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Editor: Hasrul
Sumber: Tribunnews.com
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