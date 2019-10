Giggles and Grins Berikan Layanan Sensory Class untuk Bayi, Apakah Itu? Ini Penjelasannya

Tim Giggles and Grins Makassar menyambangi redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Selasa (1/7/2019). Co Owner Dea Natsir (kedua dari kiri) berbincang dengan Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung (baju batik)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Giggles and Grins resmi beroperasi di Kota Makassar pada bulan April 2019.

Giggles and Grins merupakan sebuah usaha jasa semi sekolah yang menyediakan sensory class untuk para bayi.

Giggle and Grins di Kota Makassar ini merupakan cabang dari Giggle and Grins yang ada di Jakarta.

Hadirnya Giggle and Grins menjadi jawaban bagi para orangtua di Makassar untuk menghabiskan waktu besama anak di hari Sabtu dan Minggu.

Seperti itulah yang disampaikan, Co Owner dr Dea Natsir saat menyambangi redaksi Tribun Timur, Selasa (1/10/2019).

"Jadi ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Kota Makassar," jelasnya dihadapan Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung yang menarima kunjungan tersebut.

Giggles and Grins Makassar terbagi menjadi dua kelas yang dibagi sesuai kategori usia yaitu Baby (6-15 bulan) dan Crawler (12-24 bulan).

Giggles and Grins mengadakan sensory class dengan durasi kurang lebih satu jam, dimana rangkaian aktivitasnya terdiri dari Themed Story Telling, Music and Rhythm, Baby Exercise, Art and Craft dan juga Themed Sensory Play.

Setiap kelas yang diadakan mengusung tema yang berbeda.

"Jadi bisa membuat anak mendapatkan pengalaman bermain yang menyenangkan," katanya.

Bahkan untuk kelas mengajarnya pun, dikatakan dr Dea Natsir berpindah-pindah. Bisa di ruang publik seperti mal, restoran, bahkan tempat gym.

"Kami ingin menjangkau orang tua lebih dekat disesuaikan dengan tempat tinggal mereka," katanya.

"Selain itu, karena experience adalah the best teacher kami ingin memberikan pengalaman kepada anak," jelasnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut dapat membuat anak tidak bosan dan juga mendapatkan sensasi belajar yang berbeda setiap pekannya.