Gempi Bikin HONNE Meleleh Gara-gara Nyanyi Lagu Day 1, Ini Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gempita Nora Marten kembali menyita perhatian publik dengan menyanyikan lagu grup duo asal Inggris, HONNE.

Mengutip dari Kompas.com Putri Gisella Anastasia dan Gading Marten, Gempita Nora Marten lagi-lagi bertingkah gemas yang menarik perhatian grup duo asal Inggris, HONNE.

Kali ini, Gempi menyanyikan lagu HONNE berjudul "Day 1".

"You'll always be my day 1. Day zero when i was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my Day 1," nyanyi Gempi seperti dalam video yang diunggah Instagram @gadiiing.

Dalam video itu, Gempi berjoget kecil sambil memegang mic karaoke berwarna pink. Ia menyanyikan lagu itu dengan ekspresi wajah lucu.

"Ga sabar konser @hellohonne ya gem ?? Pemanasan dulu DAY 1 ahhahaha sikat gemmm...," tulis Gading dalam keterangan video itu.

"Amazinggg," balas @hellohonne.

Video itu rupanya juga diunggah ulang HONNE di akun Instagram mereka @hellohonne.

"Gempi kecil melelehkan hati kami lagi. Seseorang mendapatkan kontrak rekaman anak ini. # garagaragempi," tulis akun Instagram @hellohonne.

Sebelumnya, video Gempi menyanyikan lagu HONNE berjudul " Location Unknown" viral di media sosial.