FOTO: Pj Wali Kota Makassar Besuk Driver Ojol Korban Tabrak Oknum Polisi
Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menjenguk Irvan (37) seorang rider Ojek Online (Ojol) yang ditabrak saat unjuk rasa beberapa waktu lalu di Rumah Sa
abdiwan/tribuntimur.com
Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menjenguk Irvan (37) seorang driver Ojek Online (Ojol) yang ditabrak saat unjuk rasa beberapa waktu lalu di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Senin (30/9).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menjenguk Irvan (37) seorang rider Ojek Online (Ojol) yang ditabrak saat unjuk rasa beberapa waktu lalu di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Senin (30/9). tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Ansar