FOTO: Pj Wali Kota Makassar Besuk Driver Ojol Korban Tabrak Oknum Polisi

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menjenguk Irvan (37) seorang rider Ojek Online (Ojol) yang ditabrak saat unjuk rasa beberapa waktu lalu di Rumah Sa

FOTO: Pj Wali Kota Makassar Besuk Driver Ojol Korban Tabrak Oknum Polisi
abdiwan/tribuntimur.com
Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menjenguk Irvan (37) seorang driver Ojek Online (Ojol) yang ditabrak saat unjuk rasa beberapa waktu lalu di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Senin (30/9). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menjenguk Irvan (37) seorang rider Ojek Online (Ojol) yang ditabrak saat unjuk rasa beberapa waktu lalu di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Senin (30/9). tribun timur/muhammad abdiwan

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Tags
Makassar
Pj Wali Kota Makassar
Driver Ojol
Baca Juga
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Ansar
Ikuti kami di
Video Pilihan
whatsapp share top ten article
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan