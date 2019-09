Sudah 500 Juta View di YouTube, Ini Lirik dan Chord Gitar She Will Be Loved dari Maroon 5

She Will Be Loved adalah singel ketiga dari album debut Maroon 5 Songs About Jane.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Masih ingat dengan lagu 'She Will Be Loved'?

Lagu yang dibawakan oleh Maroon 5 begitu fenomenal pada masanya.

Lagu ini dirilis di youtube pada 17 Juni 2009 lalu.

Hingga 2019, lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 500 juta kali di YouTube.

Dilansir dari Tribun Wow, meski demikian, lagu 'She Will Be Loved' Maroon 5 masih kerap didengar hingga sekarang.

She Will Be Loved adalah singel ketiga dari album debut Maroon 5 Songs About Jane.

Dirilis pada tahun 2004 dalam bentuk audio, singel menempati posisi #5 di Amerika Serikat dan telah terjual lebih dari 2.178.000 download sejak rilis.

Tetapi juga menempati posisi #4 di Inggris.

Lagu ini mencapai #1 di Australia dan tetap di atas selama 5 berturut-turut non-minggu.

Single ini tercatat untuk video musiknya yang dibintangi Kelly Preston.