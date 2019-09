Sutradara Nia Dinata Garap Serial Gossip Girl Versi Indonesia, Seperti Ini Ternyata, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sutradara Nia Dinata akan menggarap adaptasi serial asal Amerika Serikat Gossip Girl yang rencananya tayang awal 2020 di platform video-on-demand (VoD) GoPlay.

Mengutip dari Kompas.com menurut Nia, cerita Gossip Girl sangat relevan dengan kehidupan orang Indonesia khususnya di era teknologi seperti sekarang.

"Saya melakukan research dengan tim aku, dan kita nonton lagi, ternyata memang sangat relevan dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Akhirnya dengan GoStudio kita menulis karena ini merasa lagi merefleksikan dengan diri kita sekarang. Apa-apa melihat handphone, lihat posting-an Instagram orang yang kita suka, jadi lebih suka lihat Instagram daripada koran," kata Nia ditemui dalam peluncuran GoPlay di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Nia bakal melakukan sejumlah perubahan serial tersebut agar sesuai dengan kondisi orang Indonesia, salah satunya adalah tentang hubungan antara anak dan orangtua.

"Sebenarnya kalau kalian nonton lagi ini juga tentang hubungan anak dan orangtua itu beda, tapi secara kita sudah tinggal di dunia global, masalah remaja di sini sama di sana sama, masalah percintaannya juga sama cuma flavour-nya aja terus environtment-nya," jelas Nia.

Sutradara Ini Kisah Tiga Dara itu melanjutkan, Gossip Girl versi Indonesia juga akan menunjukkan keberagaman yang dimiliki bangsa ini.

"Kita juga pengin ngangkat bahwa anak-anak ini dari keluarga macam-macam, ada Jawa, Batak, keturunan Chinesse, Bali jadi ini genk diversity. Kita mau bikin the whole genk of Gossip Girl itu adalah perwakilan diversity-nya Indonesia, keberagaman muka-mukanya kelihatan."

Serial yang terdiri dari sembilan episode ini, rencananya tayang mulai awal tahun 2020. Menurut Nia, timnya kini sedang menggodok cerita dan mencari para pemain.

"Kita penginnya bikin series ini seperti film. Jadi, harus memperhatikan quality juga mulai dari desain wardrobe, set, kostum. Karena para pemain di series 'Gossip Girl' kita ketahui mereka akan jadi fashion icon," ujar Nia.

Nia Dinata