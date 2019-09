Profil Zach King yang Bakal Berbagi Pengalaman di Idea Fest 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Festival kreatif terbesar di Indonesia, IdeaFest akan digelar pada 3 hingga 6 Oktober 2019 di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Acara ini menghadirkan profil-profil kreatif dalam dan luar negeri dengan topik pembahasan semakin beragam dan menginspirasi.

Adapun beberapa nama besar seperti Zach King (Digital Magician dan Film Maker), Tom Kelley (Penulis Buku "The Art of Innovation"), Joe Taslim (Aktor).

Juga Ernest Prakasa (Sutradara dan Produser Film) siap tampil berbagi pengalaman mereka di IdeaFest 2019 dalam balutan semangat #KebanggaanIndonesia.

CMO Samara Media and Entertainment Desy Bachir mengajak anak-anak muda, pelaku kreatif untuk hadir memeriahkan IdeaFest 2019.

"IdeaFest 2019 akan hadir dengan rangkaian acara yang semakin semarak, skala festival lebih besar, hingga beragam pengalaman menginspirasi. Agar dapat memberikan pengalaman festival kreatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumya, di tahun ini, IdeaFest merilis mobile applications IdeaFest 2019 Age of Pride sehingga para pengunjung bisa menavigasi gelaran 4 hari ini lebih maksimal," ujar Desy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (26/9/2019).

Festival Director IdeaFest Olivia Febrina mengatakan, penyelenggaraan IdeaFest tahun ini semakin istimewa dengan hadirnya lebih dari 300 pelaku kreatif tanah air hingga internasional serta topik pembahasan lebih baru dan bervariasi.

"Selain itu, IdeaFest 2019 juga akan dilengkapi IdeaXperience yang terbuka bagi publik dan tidak dipungut biaya. Di area IdeaXperience, pengunjung dapat menikmati berbagai instalasi seni dan penampilan musik," kata Olivia.

Lebih dari 300 nama pembicara serta rangkaian acara seperti IdeaFest FoodX, conference, Ideatalks, IdeaFest Comedy, 10th SATU Indonesia Awards 2019 dari Astra, O2O Market persembahan Blibli.com, Rumah Indofood IdeaXperience dari Indofood, Know You Can dari AXA Financial Indonesia, Powerful Indonesia Project dari Samsung Electronics Indonesia, serta berbagai sesi kreatif menarik lainnya siap dihadirkan bagi para pelaku industri kreatif dan publik.

Olivia mengatakan, untuk menambah kenyamanan peserta, para pembeli tiket IdeaFest kini sudah dapat mengunduh aplikasi IdeaFest 2019 Age of Pride untuk mengetahui jadwal acara, biodata pembicara, hingga fitur live chat sesama pengunjung, bahkan dengan pembicara.