Polisi Asal Bali Indonesia AA Permana Bocorkan Cara Tembus ke Markas Besar PBB

Laporan on the spot jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, Amerika Serikat

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Menjadi polisi di PBB merupakan kesempatan amat langka.

AA Permana (42) sungguh beruntung sebab dia merupakan satu-satunya polisi PBB dari Indonesia.

Sudah 15 tahun pria kelahiran Denpasar, Bali, 24 Mei 1977, itu bertugas sebagai petugas keamanan di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Seirkat.

Bagaimana mantan personel Polda Bali itu bisa tembus ke PBB?

AA Permana membocorkannya.