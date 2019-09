Baru Saja Rilis, Simak Lirik Lagu I Don't Miss You At All dari Finneas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Finneas kembali merilis karya terbarunya.

Ia merilis Lagu baru berjudul I Dont Miss You At All.

Audio lagu itupun resmi dirilis melalui kanal YouTube Finneas pada Jumat (20/9/2019) silam.

Dilansir dari Tribun Style, belum genap sepekan, audio lagu I Don't Miss You At All - Finneas telah ditonton lebih dari 454 ribu views dengan lebih dari 50 ribu likes.

Finneas O'Connell merupakan kakak kandung penyanyi Billie Eilish.

Pada tahun lalu, Finneas menjalani terapi seorang diri yang dimana dia juga belajar terapi untuk memproses emosinya.

Beberapa lagu Finneas yang terkenal diantaranya adalah I Lost A Friend, Break My Heart Again dan Angel.

Tentang Lagu:

Nama Penyanyi: Finneas