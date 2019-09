NPL Sulselbar di Posisi Dua Terendah dari 26 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bank Sulselbar dinobatkan sebagai The Best Performance, kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam acara Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) beberapa waktu lalu.

Pencapaian ini diperoleh di tengah kisruh pencopotan Direktur Utama PT Bank Sulselbar, Andi Muhammad Rahmat.

Bank Sulselbar juga mencatatkan hasil yang positif terkait pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) dengan berada pada posisi dua terendah di antara 26 Bank Pembangunan Daerah se Indonesia.

Adapun persentase NPL sebesar 1,2 persen (Data LBU Bank Indonesia persentase NPL BPD se Indonesia posisi Agustus 2019).

NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi suatu bank.

Demikian disampaikan Andi Muhammad Rahmat melalui rilisnya, Kamis (26/9/2019).

"Pencapaian positif persentase NPL tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami," katanya.

Rahmat mengungkapkan, NPL Bank Sulselbar mengalami peningkatan sampai dengan 100 persen, yaitu dari 0.6 persen menjadi 1,2 persen.

"Meski ada peningkatan, tetapi masih berada di level teratas NPL terendah diantara industri Bank Pembangunan Daerah," ungkapnya.

Menurutnya, persentase NPL Bank Sulselbar juga masih dalam batas wajar atau di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam regulator (POJK No15/POJK03/2017 pada 4 April 2017.