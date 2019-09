The Body Shop Kenalkan Produk Baru, Eyeshadow Palettes

MUA The Body Shop MaRI Makassar, Andi Tenri Riesky Tri Avianti memberikan tutorial dan tips makeup simpel, Rabu (2592019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Baru-baru ini The Body Shop memperkenalkan produk kosmetik terbarunya, Eyeshadow Palettes.

Eyeshadow Palettes ini terdiri dari 12 warna, enam shimmer dan enam matte.

Jenis yang dihadirkan ada dua, Own Your Natural Eyeshadow Palettes dan Paint in Colour Eyeshadow Palettes.

Harga yang ditawarkan untuk produk ini Rp 349 ribuan.

MUA The Body Shop Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, Andi Tenri Riesky Tri Avianti, mengatakan, produk ini best seller.

"Cocok untuk yang suka makeup natural ataupun bold karena udah ada shimmer dan matte," katanya pada Tribun Timur, Rabu (25/9/2019).

"Jadi beli satu aja, udah bisa memenuhi kebutuhan kita," lanjutnya.

Jika ingin membeli isi ulangnya, The Body Shop menjual refill-nya.

"Produk ini dijamin aman, karena produk kami 100 persen vegetarian," tuturnya.

Sekedar informasi, The Body Shop MaRI merupakan gerai pertama di Makassar. (*)

