Wapres Jusuf Kalla Ambil dan Bayar Sendiri Makanan di Sidang Umum PBB, Foto-foto Kesederhanaannya

Laporan jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, AS

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Wapres Jusuf Kalla ambil dan bayar sendiri makanan di Sidang Umum PBB, lihat foto-foto kesederhanaannya.

Wakil Presiden RI ( Wapres ), Jusuf Kalla atau JK menunjukkan kesederhanannya pada hari pertama Sidang Umum PBB ke-74, di Markas Besar PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ), New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) waktu setempat.

Pada waktu jam makan siang dan istirahat, seusai pidato ketiga dari 4 pidato yang akan disampaikan, Jusuf Kalla bersama dengan delegasi Indonesia serta para pemimpin berbagai negara di dunia ke kafetaria.

Tiba di kafetaria, Jusuf Kalla antre mengambil sendiri menu makan siangnya.

Di sela antrean, dia bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang juga ikut antre mengambil makanan.

Wapres RI, Jusuf Kalla saat mengambil makanan untuk makan siang, di kafetaria Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019). (TRIBUN TIMUR/AS KAMBIE)

Saat Sidang Umum PBB, jamuan makan para peserta tak disajikan a la carte maupun table service.

Makanan disajikan secara prasamanan di kantin dan dijual berdasarkan bobot per porsi.

Setelah mengambil makanan, Jusuf Kalla kemudian membawa sendiri makanannya ke kasir untuk ditimbang kemudian dibayar.

"Pak JK memang senang pilih sendiri makanan dan bayar sendir. Padahal kalau mau diambilkan, sudah siap perangkatnya, tapi Pak JK begitu setiap menghadiri acara di PBB," kata Jubir Wapres Husain Abdullah kepada Tribun Timur, di kafetaria Markas Besar PBB.