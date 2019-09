Jadwal Liga Inggris Pekan 7 - Dibuka Duel Liverpool dan Laga Big Match Manchester United vs Arsenal

TRIBUN-TIMUR.COM - Kompetisi Liga Inggris musim 2019-2020 memasuki pekan ke-7 atau matchweek 7 yang akan digelar mulai Sabtu (28/9/2019).

Pertandingan pekan ke-7 akan dilangsungkan selama empat hari hingga Selasa (1/10/2019) dini hari WIB.

Pertandingan Liga Inggris bisa Anda saksikan melalui Mola TV atau TVRI.

Jadwal tayang Live MolaTV atau Live TVRI bisa Anda simak di bagian akhir artikel ini.

Laga pembuka akan menyajikan pertandingan antara Sheffield United vs Liverpool, pada Sabtu (28/09/2019) pukul 18.30 WIB.

Pada pukul 21.00 WIB hari yang sama, sebanyak enam laga akan dilangsungkan di antaranya Aston Villa vs Burnley.

Kemudian, Bournemouth vs West Ham United, Chelsea vs Brighton and Hove Albion serta Crystal Palace vs Norwich City.