All New Corolla Altis Lengkapi Pasar Sedan, Hadirkan Kendaraan Elektrifikasi

Suasana peluncuran All New Corolla Altis di pasar Indonesia.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Toyota-Astra Motor (TAM) secara resmi memasarkan All New Corolla Altis di pasar Indonesia.

Dikembangkan dalam platform Toyota New Global Architecture (TNGA), Corolla generasi ke-12 ini hadir dalam desain yang sama sekali baru dan lebih prestisius.

Ini terlihat dari semakin fun to drive serta fitur safety terbaru melalui Toyota Safety Sense (TSS).

All New Corolla Altis hadir dalam tiga varian yang semuanya memiliki transmisi Continuously Variable Transmission (CVT) yaitu All New Corolla Altis 1.8 G dan 1.8 V.

Dengan engine berbahan bakar gasoline dan All New Corolla Altis HEV dengan teknologi Hybrid generasi ke-4 atau teknologi hybrid terbaru yang dikembangkan Toyota.

Golkar Sebut Tak Ada Mahar Penjaringan Pilkada Gowa

Nikita Mirzani Ngamuk di Instagram Cari Anak Pesantren, Sampai Pengen Nonjok, Sekolah Anaknya?

FOTO-FOTO: Bentrok Antara Pendemo dan Polisi di Makassar

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Yoshihiro Nakata, mengatakan, penggunaan platform TNGA pada pengembangan All New Corolla Altis merupakan bagian komitmen Toyota.

Toyota senantiasa menghadirkan mobil yang lebih baik sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan dan teknologi yang ada.

"Melalui kehadiran All New Corolla Altis varian HEV, Toyota juga ingin makin menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia.

Dalam rangka akselerasi pengembangan kendaraan elektrifikasi dengan menghadirkan model mobil elektrifikasi yang lengkap,” katanya via rilis Kalla Toyota, Selasa (24/9/2019).

Kehadiran Corolla HEV tidak hanya menempatkan Toyota sebagai brand dengan varian kendaraan elektrifikasi terbanyak di Indonesia, sekaligus juga menawarkan pilihan yang semakin luas kepada pelanggan.