Hari Pertama Sidang Umum PBB, JK Tiga Kali Pidato di Hadapan Ratusan Kepala Negara

JAGA KEBUGARAN - Wapres Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi dan beberapa pejabat jalan kaki di New York, Minggu (22/9/2019) pagi. Jalan kaki pagi ini adalah salah satu cara JK menjaga stamina dan kebugaran menghadapi agenda padat Sidang Umum Ke-74 PBB.

TRIBUN TIMUR.COM, NEW YORK – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memulai kiprah dalam Sidang Umum Ke-74 Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019) pagi waktu setempat, atau Senin malam waktu Indonesia,

Sesuai agenda acara yang diterima Tribun-Timur.com di New York pada Minggu (22/9/2019) malam, atau Senin (23/9/2019) siang waktu Indonesi, JK dijdawalkan mengikuti “2nd Meeting High Level Panel for Sustainable Ocean Economy” (Pertemuan Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan) pada pukul 08.00waktu setempat (WS), Senin pagi.

“Media tidak dapat mengikuti pertemuan ini,” ujar Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB Erma Rheindryani di Hotel Westin New York Grand Central, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Minggu (22/9/2019) malam.

Selanjutnya pada pukul 10.00 WS, JK pembukaan Climate Action Summit. “Pak Wapres akan berbicara sekitar pukul 11.35-11.45 di acara ini,” ujar Erma.

Selanjutnya JK mengikuti Trusteeship Council High Level Meeting on Universal Health Coverage (Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Kesehatan Universal). JK dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional sekitar pukul 12.00-12.15 WS dalam pertemuan ini.

Pada pukul 16.30 WS, JK menghadiri Leaders Dialogue on Strategic Responses to Terrorist and Violent Extremist Narrative (Dialog Pemimpin tentang Respons Strategis terhadap Narasi Teroris dan Ekstrimis Kekerasan). “Pak Wapres enjadi pembicara ke-20, sekitar 17.30-17.50,” kata Erma.

Tahun ini kali kelima JK berpidato di berbagai forum dalam Sidang Umum PBB mewakil Presiden Joko Widodo. "Agenda Sidang Umum PBB selalu padat dan melelahkan, Makanya, Pak JK benar-benar disiplin menjaga stamina dan kebugaran menjelang acara ini," kata Juru Bicara Wapres RI, Husain Abdullah.(*)