Fotografer Wapres JK Tiarap di Depan 'Gedung Kingkong'

Laporan jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dan New York, AS

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Suara alarm memeranjat aku di pembaringan, Senin (23/9/2019) pagi.

Kutatap layar ponsel yang meraung-raung.

Pukul 05.15 waktu New York.

Saya segera bangkit.

Waktu shalat Subuh di New York, Amerika Serikat, pukul 05.30.

Saya langsung teringat kesibukan teman-teman di ruang newsroomTribun Timur yang pasti sudah selesai rapat redaksi sore kemungkinan sudah ada yang ngopi petang di teras kantin.

Awal malam, kami sudah diingatkan untuk istirahat secukupnya karena esok pagi sudah harus standby di lobi hotel pada pukul 06.00 WS untuk meliput agenda hari pertama Sidang Umum PBB.

Malam kedua di New York ini hanya hanya tidur sekitar 3 jam.

Bersama Franciscus Xaverius " Timboel" Laksana (wartawan Kompas), saya hunting keliling kota sekuat tenaga.