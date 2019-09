BI Turunkan Uang Muka Pembelian Rumah, Owner Togika Group Harap Dapat Dongkrak Penjualan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Penurunan ketentuan uang muka atau Down Payment (DP) oleh Bank Indonesia (BI) melalui pelonggaran kebijakan rasio Loan to Value (LTV) untuk pembiayaan properti disambut positif sejumlah pengembang di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Penurunan uang muka sebesar Rp 5 persen, rencananya akan berlaku pada 2 Desember 2019 mendatang.

Salah satunya Owner PT Togika Group, Mustajab Mudji.

Ia mengatakan, relaksasi LTV dapat mendongkrak penjualan.

Menurutnya, aturan ini mestinya sejalan dengan penurunan suku bunga.

“Sebaiknya aturan ini juga diikuti penurunan suku bunga, sehingga akselerasinya bisa lebih kencang,” katanya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (23/9/2019).

Wakil Ketua DPD REI Sulsel berharap, pemberlakuannya sebaiknya dilakukan sesegera mungkin.

“Kalau bisa bulan Oktober sudah berlaku, jangan menunggu sampai Desember," tuturnya.

Ia menambahkan, jika lebih cepat diberlakukan maka neraca perdagangan di akhir 2019 dapat terlihat peningkatannya.

Penurunan Ketentuan Uang Muka