BI Longgarkan DP Rumah, Owner Mega Riski Pratama Harap Penurunan ini Gairahkan Dunia Properti

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Penurunan ketentuan uang muka atau Down Payment (DP) oleh Bank Indonesia (BI) melalui pelonggaran kebijakan rasio Loan to Value (LTV) untuk pembiayaan properti menjadi angin pengembang di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Yup, penurunan ini menjadi kabar baik pagi pengembang khususnya rumah komersil.

Seperti disampaikan Bendahara DPD Pengembang Indonesia (PI) Sulsel, Sulkifli Ishak Djarre.

PSM Makassar Ikut Play Off Zona Asean, Bakal Pakai Stadion Mattoanging?

UMI Ajukan Pembukaan Program Doktor Ilmu Perikanan

Ternyata Begini Sosok Ervin Luthfi, Caleg yang Digantikan Mulan Jameela, Bukan Orang Sembarangan

Ia mengatakan, kebijakan ini sangat bagus karena memberi kemudahan bagi end user yang akan membeli rumah.

“Kami bisa katakan, hal ini memberikan dampak yang baik bagi para pengusaha properti, karena membangkitkan minat para end user untuk segera memiliki rumah,” katanya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (23/9/2019).

PSM Makassar Ikut Play Off Zona Asean, Bakal Pakai Stadion Mattoanging?

UMI Ajukan Pembukaan Program Doktor Ilmu Perikanan

Ternyata Begini Sosok Ervin Luthfi, Caleg yang Digantikan Mulan Jameela, Bukan Orang Sembarangan

Owner PT Mega Riski Pratama ini meminta, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pengusaha properti.

Tak hanya itu, ia berharap pemerintah turut mengontrol aturan yang telah berlaku di pusat agar dapat diterapkan pemerintah daerah.

“Harapan kami, semoga kebijakan ini kembali menggairahkan dunia properti,” tuturnya.

Adapun ketentuan tersebut berlaku efektif sejak 2 Desember 2019 mendatang. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umaconcit

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: